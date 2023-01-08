أسامة ابو السعود



في إطار استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لموسم حج 1444هـ، تلقى وزير العدل والأوقـــاف والشـــؤون الإسلامية ووزير الدولة لتعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد دعوة من حكومة المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة خالد الفيصل خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، حيث سيتخلل المعرض العديد من الفعاليات وورش العمل واهمها «اتفاقية ترتيبات موسم الحج» بحضور 56 دولة.



وقالت وزارة الأوقاف في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه: إن الاتفاقية بمنزلة ميثاق لتنظيم ترتيبات الحج وجميع الشؤون المتعلقة بتنظيمات الحج بين الدول الموقعة، وتكمن أهمية هذه الاتفاقية بأنها تعتبر نقطة انطلاق الموسم، حيث سيغادر الوزير عبدالعزيز الماجد لتلبية الدعوة لحضور المؤتمر يوم الأحد.



وتشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقوم به من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن.