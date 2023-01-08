هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي بالفوز برئاسة مجلس النواب في الجولة



الـ 15 من التصويت، ودعاه إلى «الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين».



وقال الرئيس بايدن في بيان « مستعد للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنا، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدين للعمل معي»، مضيفا: «حان وقت الحكم بشكل مسؤول».



وتعهد مكارثي، في أول خطاب له، بالعمل على تحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين الأمريكيين، مؤكدا التزامه تجاه الولايات المتحدة الأميركية بأكملها وليس الحزب أو الكونغرس فقط.



وقال «الآن يبدأ العمل الجاد»، وتطرق إلى جدول أعماله المكتظ بالبنود، بما في ذلك تعزيز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ومعالجة الدين الاتحادي، ومواجهة صعود الصين والتحقيق مع إدارة بايدن.



وانتخب مكارثي رئيسا لمجلس النواب بعد تقديم تنازلات واسعة لمجموعة من النواب المتشددين المنتمين إلى أقصى اليمين في الحزب الجمهوري المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحزب على الحكم.



ووافق مكارثي على مطالبة المنتمين لأقصى اليمين بأن يتمكن أي مشرع من المطالبة بإقالته في أي وقت، وسيؤدي ذلك إلى تقليص حاد في السلطة التي سيحتفظ بها عند محاولة تمرير تشريعات بشأن القضايا الحاسمة بما في ذلك تمويل الحكومة، ومعالجة سقف الدين الذي يلوح في الأفق بالبلاد والأزمات الأخرى التي قد تنشأ.



وفاز النائب عن كاليفورنيا بعد حصوله على 216 صوتا مقابل 212 بعد أطول فترة تصويت منذ 164 عاما.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتم فيها انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع الأول منذ 100 عام.



هذا، وصوت جميع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين لعضو الكونغرس حكيم جيفريز، وهو ديموقراطي من نيويورك، ليصبح زعيم الأقلية وأول مشرع أميركي من أصل إفريقي يدير حزبا في أي من مجلسي الكونغرس.