فاجأ فياريال ضيفه ريال مدريد بالفوز عليه 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري الإسباني على ملعب «لا سيراميكا».



جاء الهدف الأول لفياريال من خطأ دفاعي لفريق ريال مدريد، بواسطة يريمي بينو(46)، وعادل كريم بنزيمة النتيجة لصالح «الملكي» من ركلة جزاء حصل عليها الفريق الضيف من لمسة يد (60).



ولم يتأخر فريق «الغواصات الصفراء» في التقدم مجددا، بعدما احتسب له الحكم ركلة جزاء حولها جيرارد مورينو إلى هدف في شباك تيبو كورتوا (63)، ليتقدم فياريال إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما بقي رصيد ريال مدريد عند النقطة 38 في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي برشلونة بنفس الرصيد من النقاط.



وقالت شبكة «أوبتا» ان ريال مدريد دخل للمرة الأولى في تاريخه، الذي يمتد إلى 121 عاما، مباراة فياريال من دون أى لاعب إسباني في التشكيل الاساسي.



وكان قادش قد قص مساء الجمعة شريط الجولة بالفوز على مضيفه فالنسيا 1-0، حيث يدين بالفضل في هذا الفوز للاعبه روبن ألكاراز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، رافعا رصيد فريقه إلى 15 نقطة صعد بها إلى المركز الـ 17 فيما توقف رصيد فالنسيا عند 19 نقطة في المركز الـ 10.



وقبل اللقاء، أعلن فالنسيا أن مشجعا للفريق تعرض لأزمة قلبية قبيل انطلاق المباراة وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.



وذكر النادي على «تويتر»: نأسف بشدة للنبأ المحزن بوفاة مشجع لفريق فالنسيا تلقى علاجا طارئا الليلة في الميستايا قبل المباراة.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة 10 دقائق بسبب المشجع الذي نقل إلى المستشفى لكن الأطباء عجزوا عن إنقاذ حياته.

وعلى ملعب «واندا متروبوليتانو»، يلتقي أتلتيكو مدريد مع برشلونة في مواجهة نارية يسعى من خلالها كلا الفريقين لتحقيق الانتصار.



ويعول مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني على مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي دافع عن ألوان برشلونة لفترة موسمين من 2019 الى 2021 قبل أن يعار الى أتلتيكو مجددا عام 2021 ثم ينتقل رسميا اليه العام الماضي.

وكان غريزمان قد تألق في صفوف منتخب بلاده الذي حل وصيفا في مونديال قطر حيث لعب في مركز وراء المهاجم الأساسي.



في المقابل، سيحرم برشلونة من خدمات هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد أن ثبتت المحكمة الإدارية الرياضية عقوبته بالايقاف ثلاث مباريات بعد طرده ببطاقة حمراء ضد أوساسونا في نوفمبر قبل استراحة كأس العالم وسيغيب ايضا عن المباراتين أمام كل من خيتـــافي وجيرونا.