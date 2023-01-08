يحيى حميدان



تعاقدت إدارة نادي التضامن مع المحترف النيجيري بابا توندي ادينيجي (27 سنة) لتعزيز صفوف فريق الكرة في النصف الثاني من الموسم الحالي. ووصل توندي إلى البلاد والتحق بتدريبات الفريق مباشرة استعدادا لاستئناف منافسات الموسم المتوقف حاليا بسبب مشاركة «الأزرق» في «خليجي زين 25» بالعراق.



ويلعب توندي في مركز المهاجم وسبق له الاحتراف في كازاخستان والصين وبلغاريا، وتعاقد معه النصر في شتاء 2019 إلا انه لم يقدم المطلوب منه، وكانت آخر محطاته في الفيحاء والعدالة السعوديين.



ويأتي تعاقد التضامن مع توندي لتعويض رحيل المالي ابوبكر ديارا الذي تم الاستغناء عنه مؤخرا.



هذا، وألغيت المباراة التجريبية التي كانت مقررة بين التضامن والعربي الخميس الماضي بسبب الأمطار التي هطلت على البلاد، وحرص مسؤولي ملعب التضامن على عدم إفساد الأرضية.