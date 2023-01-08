

أسفرت نتائج الجولة الثانية من بطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي التي تنظمها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، عن فوز البطل العالمي بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي في المركز الأول في فئة الكلاسP للزوارق من 19 إلى 25 قدما، وجاء ثانيا أحمد الفصام ومساعده ناصر الفصام، وثالثا عبدالله المديني ومساعده أحمد فاضل الصباح، وحقق أحمد الفصام ومساعده برجس الجبر المركز الأول في فئة الكلاس B للزوارق من 21 إلى 27 قدما، وجاء ثانيا خالد كرم ومساعده عادل الشريدة، وثالثا شريدة الشريدة ومساعده محمد السعيد، فيما حقق المتسابق محمد جمعة ومساعده سالم الهاجري المركز الأول في فئة الكلاس N للزوارق من 27 إلى 32 قدما، وجاء ثانيا محمود الشطي ومساعده محمد عياده وثالثا خالد كرم ومساعده عادل الشريدة، واستطاع ناصر الخضرا ومساعده مشعل المسباح تحقيق المركز الأول في السباق المؤجل من الجولة الأولى لفئة B، وجاء ثانيا أحمد الفصام ومساعده برجس الجبر وثالثا ثامر الماص ومساعده عمر الماص.



وقد أقيمت الجولة في الواجهة البحرية لـ«المارينا كريسنت» وسط أجواء بحرية هادئة وتنظيم متميز وحضور كبير من محبي سباقات الزوارق السريعة بحضور أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري، وبإشراف رئيس اللجنة علي الشمالي الذي أشاد بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العام للرياضة والجهة المستضيفة، وهي شركة إيكاروس المتحدة للخدمات البحرية.