عزز النصر صدارته للدوري السعودي بفوزه على ضيفه الطائي 2-0 أمس الأول أمام ناظري نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاضر في ملعب «مرسول بارك» بالرياض ضمن منافسات المرحلة الـ 12.



ويدين النصر بالنقاط الثلاث لمهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب هدفي الفوز في الدقيقتين 42 و47، وبذلك رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه الشباب الذي خسر أمام الوحدة 1-2 الخميس في افتتاح منافسات المرحلة، فيما بقي الطائي سابعا برصيد 18 نقطة.



ويغيب «الدون» لمباراتين بعد تسجيله لاعبا لناديه الجديد، تنفيذا لعقوبة تحصل عليها أثناء تواجده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.



إلى ذلك، قررت إدارة النصر إنهاء عقد الكاميروني فينسنت أبوبكر رسميا لتسجيل رونالدو بدلا منه، لاكتمال عدد الأجانب الـ 8.



في غضون ذلك، كشفت تقارير عن أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض رسمي لضم الكاميروني أبوبكر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض رحيل رونالدو.



العطية يحتفظ بصدارة رالي دكار



إلى ذلك، احتفظ القطري ناصر العطية بصدارة رالي دكار الصحراوي في السعودية، فيما احرز السعودي يزيد الراجحي أمس لقب المرحلة السابعة التي شهدت الغاء فئة الدراجات النارية بسبب الظروف الجوية.



وبعد مشكلاته الكبيرة التي كلفته 5 ساعات و28 دقيقة أمس الاول، قاتل الراجحي (أوفردرايف) على متن تويوتا وحسم المرحلة البالغ طولها 333 كلم بين الرياض والدوادمي، بزمن 3 ساعات و6 دقائق، متقدما على سيارتي برودرايف لليتواني فايدوتاس زالا (تيليتونيكا) والفرنسي غيرلان شيشري (جاي سي كاي).



أما العطية، حامل اللقب 4 مرات، فحل في المركز الـ 14 في المرحلة بفارق 19:12 دقيقة عن الفائز، ليبقى متصدرا الترتيب العام بفارق 1:01:04 ساعة عن زميله في فريق تويوتا غازو ريسينغ الجنوب افريقي هنك لاتيغان.