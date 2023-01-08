يسعى نابولي الذي تعرض لأول خسارة له في الدوري الإيطالي هذا الموسم بسقوطه أمام إنتر 0-1 في الجولة الماضية، إلى استعادة توازنه عندما يحل ضيفا على سمبدوريا أحد فرق الذيل في المرحلة السابعة عشرة.



وعلى الرغم من أن سمبدوريا حقق فوزه الثاني هذا الموسم بتغلبه على ساسوولو 2-1 في المرحلة الماضية، يدخل نابولي المباراة وهو مرشح لحصد النقاط الثلاث.



واعترف مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بان فريقه لم يقدم أداء جيدا ضد إنتر بقوله «لم نكن حيويين كالمعتاد.

لم نتمكن من نقل الكرة بسرعة كما نفعل لاسيما في الثالث الاخير من الملعب. لم نكن فعالين تماما وبالتأكيد نستطيع اللعب بشكل افضل».



وتابع «لا يمكن للخسارة الأولى أن تحبط معنوياتنا، الخسارة لم تغير شيئا، سنعاود العمل والنهوض من هذه الكبوة».



وتبرز مباراة ميلان ضد روما على ملعب سان سيرو. واعتبر لاعب وسط ميلان ساندرو تونالي بأن مهمة فريقه للدفاع عن اللقب لن يكون مفروشا بالورود.



في المقابل، عانى روما بقيادة مدربه المحنك البرتغالي جوزيه مورينيو للفوز على بولونيا المتواضع واحتاج الى ركلة جزاء في المواجهة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي.



ويحتل روما المركز السادس برصيد 30 نقطة متخلفا بفارق 6 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.