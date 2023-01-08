بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د. عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، عبر فيها سموه عن بالغ سروره بالتجمع الرياضي الأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة الفيحاء في جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 يناير حتى 19 يناير 2023.



كما أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه له بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين، مقدرا سموه الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي ومشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي تعبر عن تاريخ العراق العريق واللوحات الفنية الأخرى التي أضفت روح المحبة والبهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها ونالت إعجابهم التي تخللت حفل الافتتاح وعكست الوجه الحضاري المرموق للبلد الشقيق، متمنيا سموه ه كل التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي، وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق عبر فيها سموه عن بالغ سروره بالتجمع الرياضي الأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة الفيحاء في جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير 2023.



كما أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه له بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين، مقدرا سموه الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي، مشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي عكست حضارة العراق العريقة التي تخللت حفل الافتتاح واللوحات الفنية الأخرى التي نشرت روح الوئام والمحبة بين المشاركين والجماهير الخليجية وأضفت البهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها، متمنيا سموه كل التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم على سيادته موفور الصحة والعافية.