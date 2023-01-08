بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيق.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير 2023.