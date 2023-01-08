بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د. عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها جمهورية العراق، راجيا سموه كل التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي، وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير 2023 راجيا سموه كل التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي، وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.