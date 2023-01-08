7% من القروض الممنوحة للمقيمين بالكويت «استهلاكية» بما قيمته 262 مليون دينار

القروض السكنية والأخرى تشكل 93% من تسهيلاتهم بـ 3.45 مليارات



أحمد مغربي ـ علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية أن إجمالي القروض التي حصل عليها الوافدون في الكويت حتى نهاية شهر نوفمبر 2022 تبلغ ما قيمته نحو 3.7 مليارات دينار (ما يعادل أكثر من 12 مليار دولار عند سعر صرف 304 فلوس)، لتشكل 20% من إجمالي التسهيلات الشخصية الممنوحة في البلاد، والبالغ قيمتها 18.4 مليار دينار.



وبينت الأرقام أن 7% من التسهيلات الشخصية للمقيمين تتركز في القروض الاستهلاكية بما قيمته 262 مليون دينار، بينما تتركز النسبة المتبقية والبالغة نحو 93% في القروض الإسكانية وغيرها بما قيمته 3.45 مليارات دينار.



يأتي ذلك في ظل تشديد البنوك المحلية على منح التسهيلات الائتمانيـــة للمقيمين منذ بدء جائحة كورونا في مطلع عام 2020، وهو الأمر الذي يشكل بصورة طبيعية تراجعا في حجم محفظة الائتمان لدى المصارف المحلية.



وتفصيليا، تظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الشخصية التي منحتها البنوك وشركات الاستثمار والتمويــــل، للمواطنين والمقيمين حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي تبلغ نحو 18.4 مليار دينار تتضمن القروض الاستهلاكية والإسكانية والسكن الخاص والنموذجي وقروض أخرى.



يأتي ذلك فيما أعلن «المركزي» نهاية الأسبوع الماضي أن القيمة الإجمالية لقروض نحو 550.19 ألف مواطن تصل إلى نحو 14.7 مليار دينار، وبحسبة بسيطة، فإن الفارق بين قيمة قروض المواطنين، وإجمالي التسهيلات الائتمانية بصورة عامة والبالغة 18.4 مليار دينار تشكل قيمة القروض التي حصل عليها الوافدون في البلاد والبالغة 3.7 مليارات دينار.



ولجهـــة القـــروض الاستهلاكية، فقد سجلت قيمتها الإجمالية بنهاية نوفمبر 2022 ما قيمته 1.96 مليار دينار، 87% منها بما قيمته 1.7 مليار دينار تسهيلات ائتمانية وجهت للمواطنين، وبحسبة بسيطة فإن المقيمين قد استفادوا بالنسبة المتبقية والبالغة نحو 13% والتي تبلغ قيمتها نحو 262 مليون دينار، وتعد القروض والتمويلات الاستهلاكية، قروضا شخصية متوسطة الأجل، وتقدم للعملاء بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، ويجب ألا يتجاوز مبلغ التمويل الاستهلاكي 25 ضعف صافي الراتب الشهري بحد أقصى 25 ألف دينار يسدد على أقساط شهرية متساوية على فترة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.



أما عن بقية التسهيلات الشخصية فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 16.45 مليار دينار بنهاية نوفمبر المنصرم، استحوذت التسهيلات الإسكانية على نحو 95% منها بما قيمته 15.7 مليار دينار، بينما استحوذ السكن الخاص والنموذجي على 327 مليون دينار، وسجلت التسهيلات الأخرى ما قيمته 423 مليون دينار.



وكان «المركزي» قد أعلن أن إجمالي القروض الإسكانية للمواطنين تبلغ 13 مليار دينار، وبحسبة بسيطة، وقياسا إلى إجمالي القروض الإسكانية الأخرى بنهاية نوفمبر، فإن إجمالي القروض الإسكانية والأخرى التي حصل عليها المقيمون تبلغ نحو 3.45 مليارات دينار، تشكل ما نسبته 21% من إجمالي القروض الإسكانية والأخرى بالبلاد، ويعد القرض والتمويل الإسكاني، تمويلا شخصيا طويل الأجل، يقدم للمقترض بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، ويجب ألا يتجاوز 70 ألف دينار ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.



1.47 مليار دينار زيادة في التسهيلات



تظهر بيانات بنك الكويت المركزي أن التسهيلات الشخصية تشهد نموا متزايدا وبصورة ملحوظة، إذ ارتفعت مسجلة أعلى مستوى لها في 11 شهرا لتبلغ بنهاية نوفمبر 18.4 مليار دينار مقارنة مع 16.94 مليار دينار في ديسمبر 2021، وذلك بزيادة تبلغ قيمتها 1.47 مليار دينار.



95 ألف دينار حدّ أقصى للقروض



تبلغ القيمة الإجمالية للحد الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه المقترض من قروض التمويل الاستهلاكي والإسكاني 95 ألف دينار، شريطــــــة ألا تتجـــــاوز نسبـــة جميع الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40% من صافي الراتب للموظفين، و30% للمتقاعدين.