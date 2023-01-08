

كشف آخر تصنيف لمؤسسة «SWF Institute» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن 4 دول عربية تمتلك أكبر صناديق ثروات سيادية في العالم، وتتجاوز قيمة الاصول التي تديرها نحو 2.608 تريليون دولار بنهاية 2022.



وتفوقت أصول تلك الصناديق السيادية العربية بذلك على الصين والنرويج التي يصل إجمالي أصول صناديقها الى حوالي 2.487 تريليون دولار موزعة بنحو 1.350 تريليون دولار والتي ازاحت النرويج عن عرش تلك الصناديق بعد عدة سنوات، وذلك بعد تراجع أصولها إلى 1.136 تريليون دولار بنسبة 19% بما يعادل 133 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.



ووفقا للبيانات، فإن هيئة استثمار أبوظبي التابعة للامارات تدير أصولا تصل قيمتها الى 790 مليار دولار وتحتل المركز الثالث على العالم، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتي الذي بلغت اصوله حوالي 750 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واحتل صندوق الاستثمارات العامة «صندوق الثروة السيادي السعودي» المركز السادس عالميا حيث يدير أصول ثروات سيادية تقدر بأكثر من 607.42 مليارات دولار، وجاء تاسعا جهاز قطر للاستثمار بأصول بلغت 461 مليار دولار والتي سجلت زيادة 2%.