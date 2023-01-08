بداح العنزي



طلبت وزارة التربية من البلدية تسلم حدود 49 موقعا محجوزة للوزارة ضمن خطتها للمشاريع الإنشائية في جميع المحافظات تشمل مدارس مختلفة المراحل إضافة إلى مركز للكنترول، سكن معلمات والمنح، المنطقة التعليمية بالجهراء.



وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني في كتابه الى البلدية إنه سيتم طرح تلك المواقع بنظام المناقصات بعد تسلم الحدود بهدف تقديم افضل الخدمات التعليمية بجميع المناطق لتلبية احتياجات الطلبة، مشيرا إلى انه بناء على خطة الوزارة لمشاريع الهدم وإعادة البناء وإنشاء المباني المدرسية الجديدة، وكذلك المباني الإدارية، حيث إن تسلم حدود المواقع المخصصة لتلك المشاريع تعتبر أولى الخطوات الفعلية للبدء في تجهيز مستندات ووثائق المشاريع.



وأضاف العدواني انه استنادا إلى التنسيق المسبق الذي تم بشأن تسلم حدود المواقع المحجوزة للوزارة في جميع محافظات الكويت تمهيدا للبدء في طرح المناقصات، حيث انه حتى تاريخه لم تتمكن وزارة التربية من تسلم الحدود الخاصة بمدارسها.