مع عودة أفضل مواسم السنة في الكويت، وتوجه محبي التخييم إلى البر، نظمت «ديليفرو» بالتعاون مع شركائها في ملحمة ديستركت، % أرابيكا، و86، مفاجأة لعدد من رواد المخيمات، حيث أوصلت لهم الأطعمة والمشروبات اللذيذة من خلال سيارة دفع رباعي صممت خصوصا لمفاجأتهم في الصبية. وقالت المديرة العامة لشركة ديليفرو الكويت سهام الحسيني: فصل الشتاء من أفضل فصول السنة في الكويت ينتظره الجميع للاستمتاع بالأنشطة الخارجية والكشتات والتخييم، وبالطبع نحن موجودون لخدمتهم في هذه المناسبات، ونحرص مع شركائنا من المطاعم، على توفير جميع الأغذية والمشروبات التي تتطلبها مثل هذه المناسبات، سواء كان ذلك ساندويشات شهية، أو أطعمة متبلة جاهزة للشوي لتضمن للعملاء الاستمتاع في هذا الموسم، واستمتع العملاء بصنع مجموعات متنوعة من البرغر والسندويشات فوق الفحم في المخيم، بالإضافة إلى شرب القهوة المفضلة لديهم مع الحلوى.



بدوره، ذكر عبدالله الفضالة من ملحمة ديستركت: كانت هذه تجربة رائعة لجميع المشاركين ورؤية السعادة والامتنان في وجوه عملائنا بالمبادرة التي قدمناها مع «ديليفرو» يلهمنا لإطلاق مفاجآت مماثلة في المستقبل.



تجدر الإشارة إلى أن «ديليفرو» تفاجئ العملاء باستمرار بالأنشطة الممتعة والفريدة من نوعها، حيث تقدم لهم الأطعمة والوجبات الخفيفة المفضلة لديهم بغض النظر عن مكان وجودهم. في عام 2022، واحتفالا بالعيد، فاجأت ديليفرو رواد سينما سينسكيب بأكياس هدايا مليئة بمجموعة متنوعة من الأطعمة في مركز 360 التجاري. واحتفالا باليوم العالمي للآيس كريم، فاجأت ديليفرو رواد مول العاصمة بتقديم آيس كريم مجاني.



وقدمت «ديليفرو» مئات الآلاف من الوجبات للعملاء في جميع أنحاء البلاد ومنذ إطلاقها، تميزت الشركة بخدمة عملاء لا مثيل لها وحصلت مؤخرا على لقب «أفضل تطبيق توصيل» من قبل «سيرفس هيرو» التي تقدم مؤشر رضا العملاء الوحيد المدعوم من قبل المستهلك في المنطقة.