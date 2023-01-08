بداح العنزي



ذكرت مصادر مطلعة ان وزارة المالية قامت باتخاذ الاجراءات لإنهاء التعاقد مع مستثمري سوق الخيام الكائن بمنطقة الري تمهيدا لإخلائه وإزالته.



وأوضح كتاب «المالية» ردا على طلب البلدية إنهاء العقود المبرمة مع مستثمري سوق الخيام الكائن بمنطقة الري وإخطار المرخص لهم بإخلاء القسائم وإزالة ما عليها من منشآت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، وذلك استنادا الى ما تم رصده من البلدية من مخالفات للاشتراطات المعمول بها في قوة الإطفاء العام ومخالفات الأنظمة المعمول بها ولما تقتضيه المصلحة العامة.



وقالت «المالية» إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتي انتهت إلى إصدار قرارات الإخلاء الإداري لشاغلي تلك القسائم الكائنة في منطقة سوق الخيام الجديد بالري، كما تم إرسال كتب مسجلة بعلم الوصول الى شاغلي تلك القسائم تتضمن إخطارهم بضرورة الإخلاء خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرارات الإخلاء الإداري، وتم التوقيع بالعلم من مستغلي تلك القسائم.



وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن مقترح من البلدية يتضمن إضافة وتشغيل نشاط عرض وبيع الخيام ضمن سوق الجمعة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن هناك دراسة تتعلق بعمل توسعة لسوق الجمعة لإضافة نشاط بيع الخيام للسوق بشكل دائم، مع حفظ حق الدولة في احتساب القيمة الإيجارية الجديدة الناشئة عن أي تغييرات على دراسة الجدوى التي كانت محل ترسية المشروع على شركة إدارة سوق الجمعة.