الفريق يستعد لبدء حملة على «جليب الشيوخ» بعد تلقيه بلاغات بتعديات جسيمة على الشبكة



دارين العلي



نفذت اللجنة المشتركة صباح أمس ممثلة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء ممثلة بفريق الضبطية القضائية وشبكات التوزيع حملة موسعة على منطقة مزارع العبدلي للتفتيش على الحيازات المخالفة.



وأكد نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء م.أحمد الشمري ان الحملة مستمرة منذ أسبوعين وتستهدف الحيازات الزراعية المخالفة للقوانين والتي غيرت نشاطها، وذلك بناء على كتب مرسلة من الهيئة تطلب فيها قطع التيار عن هذه الحيازات لحين تعديل أوضاعها.



وقال الشمري في تصريح لـ «الأنباء» انه تم منذ بدء الحملة قطع التيار عن 11 حيازة تنوعت أنشطتها بين الأمن الغذائي والحيواني والزراعي، معلنا عن استعداد فريقه لبدء حملته الواسعة على منطقة جليب الشيوخ بعد تلقيه عدد من البلاغات بتعديات جسيمة على الشبكة.



وحذر جميع المخالفين ضرورة تعديل أوضاعهم تجنبا للمساءلة القانونية لأن الفريق لن يستثني أيا كان من المحاسبة في حال ضبط تعديات على الشبكة.