طارق شعيب: رعايتنا للملتقى تأتي تأكيداً لدعمنا ومشاركتنا في خطط التنمية بالكويت

«المكتب العربي» ينفذ مشروع قصر العدل الجديد أحد أبرز وأضخم المباني القضائية



في إطار دعمه لخطط التنمية في الكويت، أعلن المكتب العربي للاستشارات الهندسية (Pace) عن رعايته البلاتينية للملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية «ENCON3»، والذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية (KFEOCH) خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير الجاري، تحت شعار «استكمال بوابة التصاريح ومواجهة تحديات خطط البناء والإسكان»، حيث يناقش خطط رقمنة التصاريح والتكامل الآلي بين المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص.



وتعليقا على رعايته للملتقى، قال الرئيس التنفيذي لدار المكتب العربي للاستشارات الهندسية م. طارق شعيب: «لا شك أن رعايتنا للملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية «ENCON3» يعتبر تأكيدا لدعمنا ومشاركتنا في خطط التنمية في الكويت، التي تغطي قطاعات عديدة وعلى رأسها القطاع الرقمي، ولطالما كان المكتب العربي شريكا أساسيا في هذه الخطط وبشكل خاص في الكويت، ثم في المنطقة بشكل عام».



وأعرب شعيب عن فخر المكتب العربي للمشاركة الفعالة في الارتقاء بالعمليات التشغيلية المستدامة للمشاريع وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في قطاعي الاستشارات الهندسية والإنشاءات في الكويت، مشيرا إلى أن المكتب يعد في طليعة المؤسسات التي تتبنى التقنيات الحديثة، حيث يحرص باستمرار على جلبها إلى الكويت لضمان تسليم المشاريع وفقا لأعلى المعايير العالمية.



ولفت إلى أن المشاريع التي ينفذها المكتب العربي خير شاهد، وأبرزها مشروع قصر العدل الجديد، أحد أبرز المباني القضائية التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة وأضخمها.



ويهدف الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية «ENCON3» إلى دراسة سبل تطوير استراتيجية وطنية تجعل من برامج الحكومة الإلكترونية عاملا حاسما في تحقيق نهضة الكويت في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وإعادة تعريف برنامج الحكومة الإلكترونية كمبادرة حكومية تنموية شاملة تستهدف مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وتطوير الأعمال وتطبيق الحوكمة الرشيدة.