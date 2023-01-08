الحجاج: نستثمر في رأس المال البشري بسخاء باعتباره المحور الرئيسي لتحقيق أهداف البنك الإستراتيجية

ديناميكية كبيرة في الاستجابة لمتطلبات التطور التكنولوجي ومن خلال تطوير وتدريب الكوادر البشرية



بالتوازي مع الطفرة الرقمية التي يشهدها بنك الخليج، حققت إدارة الموارد البشرية خطوات واسعة في ترسيخ مكانة البنك، كوجهة مفضلة للشباب المقبل على سوق العمل، وتعزيز كفاءة الموظفين ومساعدتهم على التطور الوظيفي، من خلال برامج تدريب متميزة، كما واصلت مساعيها الحثيثة لتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار استراتيجية البنك لعام 2025، وضمن مساعيها لمواكبة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وفي هذا السياق، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: أظهر بنك الخليج ديناميكية كبيرة في الاستجابة السريعة لمتطلبات التطور التكنولوجي، الهادفة إلى تحويل «الخليج» إلى بنك رقمي متكامل يرقى إلى تطلعات الأجيال القادمة، من خلال وضع معايير عالية لاختيار الموظفين الجدد، ومواصلة التدريب والتطوير والتعليم المستمر في كل مراحل تدرجهم الوظيفي.



وأضافت: نفخر بأن يكون «الخليج» من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا.

وأشارت إلى عدد من الإنجازات والبرامج والدورات التي نظمتها إدارة الموارد البشرية في عام 2022، والتي تتمثل فيما يلي:



دعم الشباب



الشريك الإستراتيجي المصرفي لطلبة الكويت في أميركا



اتسمت مشاركة بنك الخليج في المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلاب الكويت في أميركا بالتميز، كونه الشريك الاستراتيجي المصرفي للمؤتمر، وذلك من خلال تقديم حزمة من المفاجآت والهدايا للطلاب المشاركين، لاسيما الذين تكبدوا عناء السفر من مختلف الولايات لحضور المؤتمر، إذ أجرى البنك سحبا على تذاكر سفر فاز بها 3 طلاب و3 طالبات، وسحبا آخر يشمل العديد من الجوائز النقدية وجائزته الكبرى تعادل إيجار سنة كاملة.

كما رعى البنك اللقاء التنويري الذي عقده الاتحاد في الكويت، لخريجي الثانوية العامة المقبولين للدراسة في أميركا.



شراكة مع جمعية إنجاز



جدد بنك الخليج شراكته الاستراتيجية المتواصلة على مدى 17 عاما مع جمعية إنجاز الكويت، وذلك لبدء عام جديد من دعم الشباب في 2023، الذين يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية 2025، ورؤية الكويت 2035.



مشاركة متميزة في معارض توظيف الجامعات



في إطار جهوده المتواصلة لتوفير فرص عمل للمواهب الكويتية الشابة، كان بنك الخليج حاضرا بقوة في مختلف معارض التوظيف، وشملت قائمة المشاركات لبنك الخليج في 2022، الرعاية البلاتينية لمعرض توظيف الجامعة الأسترالية، وملتقى الاستثمار البشري والفرص الوظيفية 2022، الذي نظمته جامعة الكويت ومعرض توظيف كلية الكويت التقنية، إلى جانب رعايته الماسية لمعرض توظيف جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST».



كما شارك كراع بلاتيني ومقيم لمعرض مشاريع التخرج للجامعة الأسترالية، والتي بلغت 30 مشروعا تقدم بها 137 طالبا، إذ تم اختيار 4 الأكثر ابتكارا واستدامة ومنحت جوائز قيمة، ونظم ندوة توعية حول «الأمن السيبراني» وعلوم البيانات لطلاب جامعة GUST لمساعدتهم وتمكينهم من الحصول على وظائف في مجال التكنولوجيا وعلوم البيانات، بهدف توفير الخبرات والمواهب في تلك المجالات بما يلبي احتياجات القوى العاملة الوطنية في مجال التكنولوجيا.



ومن خلال برنامج التنقل الداخلي المستدام، أجرت الموارد البشرية أكثر من 311 عملية تحويل داخلي للموظفين في 2022 بهدف توفير فرص لموظفي البنك تلبي طموحهم الوظيفي وتساعد البنك على الاحتفاظ بأفضل المواهب وتعزيز التنوع والشمول.



تدريب الموظفين



إنشاء وحدة جديدة لتجربة الموظف



تم إنشاء وحدة تجربة الموظفين في عام 2022 لمواصلة خلق تجربة فريدة للموظفين، وقياس مستوى الرضا الوظيفي، وربطها ببيئة عمل سعيدة من خلال استراتيجية بنك الخليج التي تشمل «الأشخاص» كركيزة أساسية.



إطلاق النسخة الثامنة من «أجيال»



أطلق البنك النسخة الثامنة من برنامج «أجيال»، بانضمام دفعة جديدة من المتدربين من حديثي التعيين، والذين لم تتجاوز خبرتهم 5 سنوات، وذلك بهدف صقل مهاراتهم ومساعدتهم على تطوير وتوسيع نطاق النمو والتطور على المستويين المهني والشخصي.



برنامج رقمي لمديري العلاقات المصرفية الخاصة والمميزة



ضمن جهوده المتواصلة في تطوير كفاءة وقدرات موظفيه، وحرصا على تقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، نظم بنك الخليج بالشراكة مع مؤسسة «Fitch Learning» العالمية أول برنامج رقمي معتمد لمديري العلاقات المصرفية الخاصة والمميزة في البنك، وشارك في البرنامج الذي استمر 3 أشهر، على مرحلتين بقيادة مدرب افتراضي، نحو 32 من مديري العلاقات المصرفية في بنك الخليج.



أول شراكة إستراتيجية في المنطقة مع SparkAdemy السويسرية



تماشيا مع استراتيجيته لعام 2025، أبرم بنك الخليج أول شراكة من نوعها في المنطقة والقطاع المصرفي الكويتي مع SparkAdemy السويسرية، والتي تعد المؤسسة الرقمية الأولى في العالم، التي تقدم برامج التدريب التحويلي من خلال التعلم القابل للقياس إلى عالم الشركات، بما يتيح للمتدربين من تلك الشركات الاستفادة من أحدث التطورات في الأبحاث العلمية والتعليم ويساعدهم على الارتقاء بمهاراتهم وتعزيز مستقبل الوظيفي، من خلال التركيز على مهارات الإبداع والقيادة للوصول إلى العميل، عبر تزويدهم المتدربين المهارات والأدوات اللازمة لتحقيق أهداف شركتهم.



وتم اختيار نحو 16 موظفا من البنك للمشاركة في هذا البرنامج التحويلي، لمواكبة خطط التحول الرقمي في البنك، وذلك بعد إجراء عمليات تقييم ومقابلات دقيقة للمرشحين والمتقدمين للمشاركة في البرنامج.



شهادات مهنية دولية معتمدة من معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية



وللمرة الأولى في القطاع المصرفي الكويتي، حصل 15 من موظفي بنك الخليج الكويتيين في المبيعات المباشرة، على شهادات مهنية دولية معتمدة من معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية، وذلك ضمن برنامج تدريبي مكثف، نظمه معهد الدراسات المصرفية (IBS) بالشراكة مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية (LIBF).



ويهدف البرنامج إلى تدريب وتطوير موظفي المبيعات المباشرة في البنك على مجموعة من المعارف، والآليات والاتجاهات الحديثة في المبيعات وخدمة العملاء، من خلال استخدام أدوات رئيسية تتعلق بفهم قدراتهم الشخصية ورضا العملاء، إلى جانب فهم العملاء المختلفين واحتياجاتهم وتقنيات الاتصال الفعالة لتحسين مستوى رضاهم.



أول «داتاثون» و«هاكاثون» ومعسكر تدريبي حول «تقنية تشفير البيانات»



وسعيا منه لسد الفجوة في بعض التخصصات التقنية المطلوبة في البنوك، اختتم البنك أول معسكر تدريبي حول «تقنية تشفير البيانات» في القطاع المصرفي، بمشاركة واسعة من الشباب الكويتيين الشغوفين بتقنيات التشفير، كما أطلق النسخة الأولى من مسابقة «هاكاثون»، بمشاركة 135 من المتخصصين والهواة في مجال برمجة التطبيقات الذكية، ومواقع الإنترنت، والحلول التقنية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية (Fintech)، والمصارف الرقمية، وكذلك أطلق البنك أول مسابقة «داتاثون» مفتوحة للمهتمين بالبيانات والتحليلات الرقمية في الكويت.



دعم المرأة



بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت إدارة الموارد البشرية ورشة عمل، بعنوان «تكافؤ الفرص الاحتفال بالثامن من مارس»، بمشاركة عدد من قيادات البنك، الذين استعرضوا خبراتهم وقصص نجاحهم في مجال تمكين المرأة، وتضمنت ورشة العمل حلقة نقاشية تناولت العديد من الموضوعات والقضايا التي من شأنها التأثير على المرأة في مكان العمل، كما نظم البنك مجموعة من الفعاليات التوعوية والعروض للسيدات بمناسبة الشهر التوعوي بسرطان الثدي، بالتعاون مع مجموعة من المستشفيات والشركاء في القطاع الطبي، إلى جانب تنظيم مسابقة «واكاثون» بمشاركة العديد من موظفي البنك والجمهور إلى جانب ندوة تعريفية، وتوزيع نشرات توعوية.



ذوو الاحتياجات الخاصة



تصدر بنك الخليج قائمة أكبر الموظفين في ملتقي توظيف ذوي الإعاقة بعدد بلغ 13 من خريجي حملة «شركاء لتوظيفهم»، الذي نظمته الهيئة العام لشؤون ذوي الإعاقة، بالشراكة مع معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية والهيئة العامة للشباب.





للمرة الأولى



٭ أول برنامج رقمي معتمد لمديري العلاقات المصرفية الخاصة والمميزة.. بالشراكة مع «Fitch Learning» العالمية.



٭ أول شراكة مع SparkAdemy المؤسسة الرقمية الأولى عالميا في التدريب التحويلي.



٭ أول معسكر تدريبي في المنطقة حول «تقنية تشفير البيانات».



٭ أول «هاكاثون» للمتخصصين والهواة في مجال برمجة التطبيقات الذكية.



٭ أول مسابقة «داتاثون» مفتوحة للمهتمين بالبيانات والتحليلات الرقمية في الكويت.



٭ للمرة الأولى مصرفيا حصل موظفو المبيعات المباشرة على شهادات مهنية دولية معتمدة من (LIBF).





2022 بالأرقام



141 دورة تدريبية



1289 عدد المتدربين



78% نسبة العمالة الوطنية



309 الموظفون الجدد



37% نسبة الشباب من إجمالي الموظفين



43.5% نسبة النساء من إجمالي الموظفين



28% نسبة النساء في المناصب القيادية