ناصر العنزي



خسر منتخبنا الوطني «الأزرق» أولى مبارياته في «خليجي زين 25» من «العنابي» القطري بهدفين للاشيء، بعد أداء متواضع استحق به الخسارة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب «الميناء الأولمبي» في البصرة ضمن منافسات المجموعة الثانية.‫

قدم «الأزرق» شوطا أول متواضعا في الحصة الأولى كثرت فيه الأخطاء الدفاعية التي كلفته هدفين سجلهما عمرو سراج (22) وأحمد علاء من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع مشاري غنام (38).

ووضح عدم قدرة منتخبنا على الدخول الى منطقة جزاء الخصم وتهديد مرمى الحارس القطري مشعل برشم، حيث شابت ألعاب منتخبنا العشوائية والتمريرات الخاطئة من خطوطه الثلاثة.



وقد بدأ «الأزرق» المباراة بتشكيلة مكونة من: سليمان عبدالغفور ومشاري غنام وحسن حمدان وخالد ابراهيم ومهدي دشتي وسلطان العنزي وعبدالله الفهد وأحمد الظفيري ومبارك الفنيني وعيد الرشيدي وابراهيم كميل.



ووضح تماما غياب الترابط والانسجام بين خطوط منتخبنا، وكأن كل لاعب يلعب وحده، وهذه نتيجة طبيعية لعدم إعداد «الأزرق» جيدا للبطولة، حيث لم يخض مباريات تجريبية كافية، الى جانب قيادة فنية جديدة للمدرب البرتغالي بينتو الذي اختار افضل الموجودين في الدوري، وهذه هي قدراتهم الفنية والبدنية ولا يمكننا ان نضيف اليه شيئا، ولكن اللعب في الدوري غير المنافسة في البطولات الخارجية في مواجهة فرق ذات استعداد عال وخطة مدروسة.



من جانبه، فإن «العنابي» القطري لعب بالصف الثاني وتضم صفوفه عناصر جيدة وكان الأفضل وخرج بهدفين وأضاع مثلهما.



وفي الشوط الثاني أشرك مدرب «الأزرق» بينتو مهاجمه شبيب الخالدي، لكن الوضع لم يتغير، حيث غابت الجماعية عن أداء اللاعبين الذين اكثروا من الاجتهادات الشخصية، كما غابت اللمسة الأخيرة تماما، لذلك أصبح على المدرب بينتو دراسة أسباب الخسارة لتلافيها في المباراة المقبلة أمام الإمارات، فيما نجح «العنابي» في المحافظة على تقدمه واستحق النقاط الثلاث.

وكان المنتخب البحريني، ضمن المجموعة نفسها، قد استهل حملة الدفاع عن لقبه في البطولة بفوزه على المنتخب الإماراتي 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الميناء الأولمبي.



تقدم المنتخب البحريني بهدف سجله كميل حسان الأسود (60)، وأضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني (77)، فيما سجل هدف المنتخب الإماراتي سيبستيان تاجليابو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد المنتخب البحريني أول ثلاث نقاط له، فيما ظل المنتخب الإماراتي بلا رصيد.