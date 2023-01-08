عاد الإقبال على برج إيفل سنة 2022 إلى مستوى قريب مما كان عليه عام 2019 قبل الأزمة الصحية، حاله حال معالم باريسية أخرى، إذ بلغ عدد زواره 5.8 ملايين بحسب ما أعلنت شركة «سيت» الجمعة.



ولاحظت «سيت» في بيان أن عدد الزوار الذين بلغوا 5 ملايين و849 ألفا «يظهر على نحو لا لبس فيه عودة الزوار الأجانب».

وفرضت جائحة «كوفيد-19» وقف برج إيفل استقبال الزوار الذين بلغ عددهم سبعة ملايين عام 2014 و6.2 ملايين عام 2019.

وأغلق المعلم الباريسي الحديدي الشهير خلال فترة الحجر الصحي الأولى ما بين منتصف مارس ونهاية يونيو 2020، ثم مجددا من نهاية أكتوبر 2020 إلى منتصف يوليو 2021.

وشكل الأوروبيون نحو نصف عدد زوار البرج سنة 2022، بحسب «سيت»، وفي مقدمتهم الإيطاليون والإسبان (8%)، يليهم الألمان والبريطانيون (7%) ثم البلجيكيون والهولنديون (2%).



أما الأميركيون الذين عادوا بقوة إلى العاصمة الفرنسية عام 2022، فشكلوا وحدهم 11% من إجمالي الزوار، وفق «سيت».