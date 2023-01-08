كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، عن التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022، والتي بلغت ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 ملايين طن، بقيمة حوالي 3.3 مليارات دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن عام 2021، مشيرا إلى أن الموالح تحتل المرتبة الأولى، والبطاطس الثانية، ثم البصل والفاصوليا.



جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي د.أحمد العطار، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت حوالي 6 ملايين و432 ألفا و565 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 792 ألفا و421 طنا عن عام 2021 والذي بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و144 طنا.



وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة، الجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، والرمان.



وتقدم القصير بالشكر إلى رجال الحجر الزراعي المصري، لجهودهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، ومتابعتهم المستمرة لضمان تطبيق المعايير العالمية للصحة النباتية، وتشديد الرقابة على الحاصلات الزراعية، بما يصب في صالح سمعة الصادرات الزراعية ويؤدي لزيادتها.



في سياق متصل، نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصدار «أرقام في الزراعة»، سلط خلاله الضوء على أهم الأرقام الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية، والطفرة التي حققتها في عام 2022، لأول مرة في تاريخها.



وذكر الإصدار أن حجم الصادرات الزراعية المصرية في 2022 بلغ ما يقرب من 6.5 ملايين طن، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بقيمة تبلغ حوالي 3.3 مليارات دولار تقريبا.