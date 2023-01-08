

القاهرة - هناء السيد



قال د.أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رمز العلم والوطنية والعطاء المصري لكل العالم العربي والإسلامي.

وأضاف الأزهري عبر «فيسبوك» أنه منذ خمسين سنة والإمام الشعراوي يملأ الدنيا علما، فما رأينا أحدا أراق قطرة دم، ولا حمل السلاح، ولا صار «داعشيا» بسبب كلمة سمعها من الشيخ الشعراوي.



وأشار إلى قول البابا شنودة في رثاء الإمام الشعراوي «لقد تأثرنا كثيرا لوفاة صاحب الفضيلة الشيخ متولي الشعراوي، فهو رجل عالم متبحر في علمه، وهو أيضا محبوب من الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وموضع ثقة من كثيرين في كل ما يبديه من رأي، وقد عاش واعظا وكاتبا وشاعرا، وضعفت صحته في الأيام الأخيرة، وأراد له الله أن يستريح من تعب هذه الدنيا، وقد جمعتني به أواصر من المودة والمحبة في السنوات الأخيرة من عمره، وكنا نقضي وقتا طيبا معا وكنا أيضا تجمعنا روابط من محبة الأدب والشعر، نطلب العزاء لكل محبيه ولأسرته».