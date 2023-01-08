أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 25 %، فيما أكدت الإعداد لاستراتيجية لدعم الفئات الفقيرة وتحسين متطلبات العيش في مجالات الصحة والسكن والتعليم وتحسين الدخل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن عبد الزهرة الهندواي، المتحدث باسم وزارة التخطيط قوله، إن "نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من إجمالي السكان في العام 2022"، لافتا إلى أن "هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز 20 %".

وأضاف أن "ارتفاع نسبة الفقر يعود إلى أسباب عدة من بينها تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021 وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط وتوقف المشاريع"، مشيرا إلى أن "هناك استعدادات في الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق".

وتابع، الهنداوي أن "هذا المسح من شأنه إعطاء نتائج ومؤشرات جديدة عن خط الفقر والبطالة، حيث ستعتمد تلك النتائج خلال سياسات الوزارة"، مبينا، أن " وزارة التخطيط تستعد في الوقت الحالي لإعداد استراتيجية خفض الفقر الثالثة في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأوضح أن "هذه الاستراتيجية ستأخذ في الاعتبار واقع الفئات الهشة والفقراء بالمجتمع وتوفير متطلبات العيش لهم في المجالات الأساسية المتمثلة بالصحة والسكن والتعليم وتحسين الدخل"، مؤكدا أن "إعداد الاستراتيجية ستشترك فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبعض الشركات الدولية ذات الاختصاص".

وأشار الهنداوي إلى أن "الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم الشرائح الهشة والفقراء فيما يتعلق بمستوى الدخل الذي تمثل برفع رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزيادة سعة الشمول للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تحسين البطاقة التموينية وتنظيم توزيعها بشكل شهري وإضافة مواد غذائية جديدة لها".

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية يوم (الأربعاء) الماضي، أن عدد سكان البلاد قد تجاوز 42 مليون نسمة، وفقا للتقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للاحصاء.

وقالت الوزارة في بيان "إن تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليونا و248 ألفا و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.5 % .