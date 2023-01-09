بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أصدر قرارات بتكليف كل من: مرزوق العتيبي مديرا عاما للهيئة العامة للقوى العاملة بالإضافة إلى تكليفه نائب مدير عام للقطاع المالي والإداري، وتكليف م.رباب العصيمي نائب مدير عام للتخطيط والتطوير الإداري، ومساعد المطيري نائب مدير عام لقطاع العمالة الوافدة ونجاة اليوسف نائب مدير عام للعمالة الوطنية. وكان الخالد قد أصدر سابقا قرارا بتكليف فهد المراد نائبا لمدير عام قطاع حماية العمالة الوطنية.