استقبلت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي في مكتبها أمس سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي.



وبحثت البغلي مع السفير الصيني موضوعات تتعلق بالدور الذي تؤديه وزارة الشؤون في الكويت والصين، مشيرة إلى عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.



من جهته، أكد السفير الصيني حرص بلاده على استمرار مسيرة التعاون بين بلاده والكويت في كل المجالات، لاسيما الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، داعيا البغلي لزيارة الصين لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الصديقين.



وأعرب جيانوي عن امتنانه وتقديره للكويت لالتزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، مضيفا ان بلاده تولي اهتماما بالغا لقضايا الشؤون الاجتماعية لأبنائها مثل تحسين المعيشة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.