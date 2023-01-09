

أصدر مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني «فنار» العدد الـ 19 من مجلته «فنار» ربع السنوية المتخصصة في مجال العمل الإنساني والخيري عن الخدمات الصحية في الكويت والدور الإنساني لها في دعم الرعاية الصحية محليا وخارجيا باعتباره من أسمى الرسالات التي تؤمن بها.



وخصصت المجلة في هذا العدد ملفا رئيسيا يرصد كيف بدأت الخدمات الصحية في الكويت منذ القدم والتي كانت بشكل تطوعي من أبناء الكويت، ثم تطورت الخدمات من الجانب الحكومي، وأهم الخدمات الصحية المقدمة، والجوانب الإنسانية في المجال الصحي التي نفذتها حكومة الكويت وشعبها، وجهود القطاعين العام والخاص والمبادرات الأهلية وجمعيات النفع العام الخيرية والأهلية في توفير الرعاية الصحية داخل الكويت وخارجها، وأهم إنجازاتها.



كما يتضمن العدد مقابلة مع رئيس جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان، يتحدث فيها عن تاريخ تأسيس الجمعية عام 1979 على أيدي مجموعة من الأطباء الكويتيين لإعانة المرضى ومساعدتهم، وأهدافها ودورها في التنمية الصحية بمفهومها الشامل لجميع شرائح المجتمع، وجهودها الإنسانية في توفير الرعاية الصحية للمرضى غير المقتدرين ماديا، ومشاريعها الخيرية والإغاثية لدول العالم.