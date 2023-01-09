اختتم بنك الخليج رعايته البلاتينية لمعرض مشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة في الجامعة الأسترالية، وذلك في إطار دعمه المستمر لفئة الشباب، ومساعيه المتواصلة لتمكينهم وتشجيعهم على الابتكار وترسيخ مفاهيم الاستدامة في المجتمع.



وقام فريق الابتكار في بنك الخليج بقيادة رئيس وحدة التحول الرقمي والابتكار مي العويش بتقييم 30 مشروعا، تقدم بها نحو 137 طالبا وطالبة من خريجي أقسام كلية الهندسة في الجامعة الأسترالية.



وفي نهاية عملية التقييم، أعلن فريق الابتكار فوز 4 مشاريع تخرج باعتبارها الأكثر ابتكارا واستدامة، وهي: مشروع معالجة التربة الملوثة «الهندسة المدنية»، تحويل النفايات إلى طاقة حيوية «هندسة البترول»، استخدام الألياف الطبيعية في تحسين الأداء الإنشائي للخرسانة «الهندسة الميكانيكية»، وإدارة النفايات الذكية «الهندسة الكهربائية».



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: تأتي رعايتنا للمعرض انطلاقا من المساعي الحثيثة التي يبذلها بنك الخليج لتمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في النمو والتطور.



من جانبها، قالت رئيس وحدة التحول الرقمي والابتكار مي العويش: سعدنا كثيرا بالمستوى المتميز للخريجين من مختلف الأقسام، والذي ظهر جليا على نوعية مشاريع التخرج التي تقدموا بها.



وأشارت إلى أن فريق الابتكار في بنك الخليج حرص خلال فعاليات المعرض على إجراء مقابلات مع الخريجين لمساعدتهم على التفكير الابتكاري، واستخدام أفكارهم ومشاريعهم في التأثير الإيجابي على الاستدامة في الكويت، مجتمعيا واقتصاديا وبيئيا.



وأوضحت أنه انطلاقا من أهداف بنك الخليج الرامية إلى تقديم نموذج متميز في دعم الابتكار والاستدامة، جعلهما معيارا رئيسيا في اختيار المشاريع الفائزة في المعرض، مؤكدة أن تشجيع الابتكار يخلق مستقبلا أفضل للكويت.