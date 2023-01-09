الشركة نجحت بتنويع عروضها لتحقيق نمو وربحية مستدامين في الأسواق

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع خدمات التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فوزها بـ٨ جوائز دولية وعالمية خلال عام 2022.



تعكس الجوائز التزام GIG وتركيزها على قيمها الأساسية، وبناء علاقات طويلة الأمد وذات جودة عالية ومكافأة قائمة على الاحترام المتبادل.



وذكر خالد السنعوسي، المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين: إنه لمن دواعي سرورنا أن نفوز بهذه الجوائز المهمة، وعلى اعتبار أننا من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد نجحت «الخليج للتأمين» في تنويع عروض التأمين بغية تحقيق نمو وربحية مستدامين في الأسواق التي نعمل فيها، إن هذه الجوائز تتماشى مع خطتنا وقوتنا الإقليمية تمهدان الطريق بالتأكيد لتعزيز التميز في أعمالنا وفي تحقيق رؤيتنا.



وأضاف: تعد هذه الجوائز بالتأكيد شهادة على القيادة الديناميكية لمجموعة الخليج للتأمين والتوجه الاستراتيجي والقدرة على تلبية متطلبات الأعمال المتزايدة إلى جانب مواكبة التطورات الاستراتيجية الواعدة على الرغم من حالة الوباء، وتسعى مجموعة الخليج للتأمين بشكل حثيث لتكوين قوة تأمينية إقليمية من خلال برنامج التوسع الإقليمي الخاص بها، وعروض المنتجات المتنوعة مع التركيز المتزايد على ابتكار المنتجات، وخوض رحلة التحول الرقمي مع نهج يركز على العملاء، وتقديم الأداء التشغيلي والمالي الأمثل، وقد جرى تقدير جهودها كما يجب.



كما أن لمجموعة الخليج للتأمين جهودا كبيرة في خدمة المجتمع، ومن خلال حماية حاملي وثائق التأمين من المخاطر الكبيرة، فإن الشركة تسهل الحفاظ على المرونة وترسيخ الاستقرار والثروات مع المساعدة في الوقت نفسه على بناء مجتمعات قوية وأكثر ازدهارا.



وأضاف: نجحت مجموعة الخليج للتأمين على صعيد علاقات المستثمرين في ترسيخ ثقافة داخلية تعتمد على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجموعة، ونحن نتبع برنامج تواصل فعالا ومنظما يمنح مستثمرينا الكرام وأصحاب المصلحة الآخرين والأسواق المالية، محليا وإقليميا ودوليا أنسب الأدوات لنقل للمعلومات.

عام حافل بالإنجازات

تم تكريم GIG بـ 8 جوائز مرموقة خلال ٢٠٢٢، وهي:



٭ مجموعة التأمين الأكثر تنوعا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 من International Business Award



٭ جائزة أفضل علامة تجارية في التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 من Global Banking & Finance Award



٭ مجموعة التأمين الأكثر استدامة 2022 من جائزة World Business Outlook Award



٭ أفضل شركة علاقات مستثمرين (تأمين) - الكويت 2022 من The Global Economics Awards



٭ أفضل مجموعة تأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 من مجلة World Economic Magazine Award



٭ أفضل شركة تأمين عام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 من مجلة World Economic Magazine Award



٭ العلامة التجارية للعام 2022- 2023 من World Branding Awards



٭ العلامة التجارية الأكثر شهرة في مجال التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من Global Brands Magazine