أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» 5 خدمات جديدة للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، من خلال أجهزة الصرف الآلي بشكل مجاني، ضمن حرص «بيتك» على توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه بما يسهل عليهم معاملاتهم المصرفية من خلال التحول الرقمي وإتاحة الفرصة للعميل لإنجاز ما يحتاج من خلال القنوات الرقمية سواء من خلال تطبيق KFH Online أو الفروع الذكية KFH Go أو أجهزة السحب الآلي. كما أن الخدمة الهاتفية «ألو بيتك» تتميز بإنجاز العديد من الخدمات للعملاء من خلال الاتصال.



وقال مدير الصراف الآلي والفروع الإلكترونية في «بيتك» مشعل مندني، إن الخدمات الجديدة المتاحة حاليا لعملاء «بيتك» حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع من خلال أجهزة الصرف الآلي، تحويل مبالغ من بطاقة السحب الآلي إلى البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، طلب كشف حساب مختصر، التعرف على الرصيد المتاح، تفعيل البطاقة الجديدة أصبحت متاحة عبر أجهزة السحب الآلي، كما يمكن للعميل إعادة تعيين الرقم السري للبطاقة من خلال الأجهزة نفسها، ما يعنى مزيدا من الراحة والسرعة والأمان، حيث تغطي أجهزة السحب الآلي معظم مناطق الكويت، في فروع «بيتك» او من خلال KFH- GO.



وأشار إلى أن توجه «بيتك» نحو الرقمنة وتقديم خدمات تقنية شاملة، يمضي قدما عبر عدة محاور من بينها تحقيق الترابط بين الأنظمة والأجهزة لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة، بحيث تغطي مظلة الخدمات المتطورة تقنيا كافة جوانب تعاملات واحتياجات العملاء بشكل سريع وبسيط وآمن، ومتاح على مدار الساعة وفي مختلف الأماكن، ما يوفر مزايا خاصة لعملاء «بيتك» ويعبر عن رؤية شاملة للتطور التكنولوجي، ودوره في العمل المصرفي وتحقيق رضا العملاء.



وأفاد مندني بأن «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أكدت ريادته وتفوقه في هذا المجال، حيث أطلق مؤخرا ولأول مرة في الكويت، خدمة فتح حساب لغير العملاء من خلال استخدام أجهزة XTM التفاعلية، بالإضافة الى طباعة البطاقات عبر أجهزة الصرف الآلي كأول بنك في الكويت، وتجاوبا مع تطورات الأجهزة الذكية، يوفر «بيتك» خدمة استخدام الساعات الذكية لإنجاز جميع المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي.



وأضاف: وفرنا خدمة طلب التمويل الشخصي «أونلاين» وفتح حساب للعملاء الجدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق «هويتي»، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب وبيع وشراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الآلي من خلال QR Code وإيداع الشيكات، ومتابعة المعاملات التمويلية ودفع الأقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع.