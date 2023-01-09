أعلنت شركة زين عن مشاركتها في معرض «وظيفتي» أكبر تجمع وظيفي في الكويت، والذي أقيم على مدار نهاية الأسبوع الماضي في الأرينا كويت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



وشاركت زين في حفل افتتاح المعرض، والذي شهد حضور نائب مجلس الأمة عبدالله المضف، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، وفريق الموارد البشرية في شركة زين.



ودائما ما تحرص زين على المشاركة الفعالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تسهم من خلالها في تنشيط سوق العمل وتبادل الخبرات الوظيفية وإتاحة الفرصة للطلبة وحديثي التخرج والباحثين عن العمل للوصول إلى فرص العمل التي تناسب مهاراتهم وقدراتهم وطموحاتهم بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات إشراك الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص الكويتي.



وقامت زين من خلال ركنها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي.



كما قامت الشركة بتعريف الزائرين على بيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى إجابة كل الاستفسارات وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.



ويعتبر معرض «وظيفتي» أكبر تجمع وظيفي في الكويت، وأقيم على مدار نهاية الأسبوع الماضي في الأرينا كويت بمشاركة أكثر من 14 قطاعا وأكثر من 80 شركة وجهة عمل لخدمة أكثر من 15 ألف باحث عن عمل، كما أقيم على هامشه العديد من الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية التي غطت مختلف المواضيع التي تهم من هم في بداية مشوارهم الوظيفي مثل التميز الوظيفي والقيادة وكيفية اتخاذ القرارات والاستعداد للمقابلات الشخصية وأسرار تمكين الذات وثقافة بيئة العمل وغيرها.



وتؤكد «زين» أهمية قطاع الموارد البشرية وتعتبره من القطاعات المهمة التي تلعب دورا جوهريا في تنمية مسيرة الشركات والمؤسسات في الدولة، وتنظر إلى العنصر البشري كأحد أهم العناصر التي تؤثر في نجاح سوق العمل.