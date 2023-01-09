أسامة أبو السعود



أكد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية النفطية وقوفهما صفا واحدا بجانب المطالب العمالية المستحقة وعدم القبول بأي انتقاص لحقوق ومكتسبات العمال. جاء في بيان لاتحاد عمال البترول والنقابات النفطية، تلقت «الأنباء» نسخة منه: من هذا المنطلق اجتمعنا صباح أمس مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الناصر والعضو المنتدب للموارد البشرية هشام الرفاعي لإيصال مطالب العاملين في قسم الأمن، حيث أبديا تفهمهما لضرورة حسم هذا الملف على أن يتم عرضه في اجتماع الرؤساء التنفيذيين يوم الأربعاء. وأضاف البيان: بناء عليه، نعلن تعليق المؤتمر الصحافي لنقابة نفط الكويت واعتصام نقابة البترول الوطنية المقرر يوم الأربعاء.