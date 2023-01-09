كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط المباشر 139 بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة، وخدمة 24727732 واتساب الشكاوى، و1407 شكاوى من جميع المحافظات، وذلك من خلال إحصائية صادرة عن إدارة الخدمات العامة عن شهر ديسمبر.



وأوضحت البلدية أن قسم طوارئ الخط المباشر 139 بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتساب الشكاوى قد تلقى 1407 شكاوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة وقوارب، فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.



وأشارت إلى تلقي 291 شكوى تتعلق بمحافظة الأحمدي و247 شكوى للجهراء، 223 لمبارك الكبير إلى جانب تلقي 210 شكاوى للفروانية، 208 لحولي فضلا عن 228 شكوى للعاصمة.



وذكرت البلدية أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب والخط 139 من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات تتم متابعتها من قبل موظفي الخط المباشر بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.