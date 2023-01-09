قدم عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان اقتراحا بشأن تخصيص مواقع مؤقتا لصالح الاتـحـــاد الكـويـتـــي للمزارعين.



وقال الجدعان في اقتراحه: في ظل ما يسهم به الاتحاد الكويتي للمزارعين من دعم للأمن الغذائي في الكويت، وإيمانا منا بضرورة وأهمية دعم المنتج الوطني لما يمثله من أهمية استراتيجية.



لذلك نقترح الآتي:



تخصيص مواقع بكل منطقة سكنية بشكل مؤقت لصالح الاتحاد الكويتي للمزارعين تحت إشراف اتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لإقامة مهرجان المنتجات الغذائية الوطنية، وذلك في الفترة من بداية شهر سبتمبر حتى نهاية أبريل من كل عام لعرض المنتجات الوطنية بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين ودعما للمزارع الكويتي.