كشفت الفنانة روجينا عن سر عدم تفاعلها مع جمهورها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجديد، وأكدت تعرضها لسرقة هاتفها المحمول في لندن، وقالت إنها لم تستطع تهنئة جمهورها بمناسبة الأعياد لهذا السبب، حتى تطوعت ابنتها ومنحتها هاتفا جديدا، وساعدتها على الدخول إلى حساباتها الرسمية.



ونشرت روجينا مقطع فيديو برفقة ابنتها الصغرى عبر خاصية «استوري» بحسابها على «إنستغرام»، قالت فيه: «آخر حاجة حصلت لي في 2022 تليفوني اتسرق في لندن، معرفتش أعيد عليكم، دلوقتي بس قدرت أتواصل معاكم، كل سنة وانتوا طيبين».



وكانت قناة «النهار»، قد أطلقت مؤخرا، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «ستهم» الذي تقوم ببطولته روجينا، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وتجسد خلاله شخصية امرأة في زي رجل صعيدي، حيث ظهرت وهي ترتدي الجلباب الصعيدي وتضع العمة فوق رأسها ليبدو مظهرها كرجل وليس امرأة، والعمل تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز.