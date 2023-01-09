الدوحة - فريد عبدالباقي



تدرس دولة قطر إطلاق اسم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على إحدى منشآتها الرياضية، استجابة لطلب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو بإطلاق اسم بيليه تخليدا لتاريخه الحافل مع الساحرة المستديرة.



وكانت الرأس الأخضر أول دولة تطلق اسم النجم البرازيلي على ملعب لكرة القدم.



وتوفي بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الفائز بلقب كأس العالم 3 مرات، في 29 ديسمبر الماضي، بمستشفى في ساو باولو بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



إلى ذلك، يواصل بايرن ميونيخ تدريباته اليومية خلال معسكره الشتوي الحالي في الدوحة، المقامة خلال الفترة من 6 إلى 12 الجاري، وذلك استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الألماني الذي توقف منذ مونديال قطر 2022.



ويخوض النادي البافاري تدريباته على ملاعب أكاديمية أسباير العالمية، لاسيما أن بايرن ميونيخ يستعد لخوض مباراته المقبلة في الدوري الألماني أمام لايبزيغ بملعب ريد بول أرينا المقرر لها 20 الجاري، ويتصدر البايرن ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه فرايبورغ، وذلك بعد مرور 15 جولة.



وشهدت القائمة، بعض الغيابات أهمها الحارس المخضرم مانويل نوير والسنغالي ساديو ماني ولوكاس هيرنانديز بسبب الإصابة، بالإضافة إلى بونا سار لاستكمال برامج التعافي الخاصة بهم في ميونيخ، كما تشهد القائمة غياب النمساوي مارسيل سابيتسر والمغربي نصير مزراوي، الذي يعاني من فيروس كورونا، وكشف الفحص الأخير في ميونيخ أن مزراوي مصاب بالتهاب بسيط في الغشاء المحيط بالقلب.



وتشهد قائمة الفريق وجود 5 لاعبين من المواهب الشابة في النادي البافاري هم: آريخون إبراهيموفيتش ولوفرو زفوناريك ويوسف قبضاي وطارق بوخمان وتوم ريتزي هولسمان، الذين يتطلعون للحصول على فرصة مع الفريق الأول، من أجل إقناع ناجلسمان بتصعيدهم خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.