هادي العنزي



أوقف فريق «سيدات الكويت» سلسلة انتصارات فريق نادي الفتاة، بعدما فرض عليه التعادل 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الجولة الـ 8 لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، ليرفع فريق سيدات الأبيض رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما حافظ «الفتاة» على صدارة الترتيب بـ 19 نقطة.



وفي مواجهة ثانية، تغلبت سيدات التضامن على نظيراتهن بنادي فتيات العيون 6-0، ليرفع الفريق الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي الفريق الخاسر دون رصيد من النقاط بالمركز الأخير. جاءت مواجهة «الفتاة» حامل اللقب مع سيدات الكويت، ندية ومتكافئة في شوطيها، وظهر الالتزام التكتيكي دفاعا وهجوما واضحا على أداء الفريقين، ولم تشهد المباراة أهدافا كثيرة، نظرا للحذر الدفاعي الزائد، وسجلت عبير الرفاعي هدف الكويت، فيما سجلت دينا علي هدف «الفتاة».