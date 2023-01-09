يعقوب العوضي



اختتمت مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله فعاليات مهرجان «أنا أحب كرة اليد» والذي أقيم بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي واتحاد كرة اليد، وبمشاركة 10 أندية بالإضافة الى نادي الاتحاد الرياضي المدرسي، وشهد المهرجان حضور أمين سر اتحاد اليد قايد العدواني ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي وليد السلامين ورئيسة اللجنة التنظيمية في الاتحاد المدرسي مريم لاري ورئيس اللجنة الفنية لكرة اليد في الاتحاد الرياضي المدرسي د.محمد السماك وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد فؤاد البلوشي وعبدالله الذياب بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الأندية المشاركة في البطولة.



وشهد المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا، وخاصة من ذوي اللاعبين المشاركين في البطولة، وفي هذا الإطار أكد وليد السلامين أن المهرجان أعطى انطباعا جيدا لدى الأهالي مؤكدا ضرورة التعاون بين الأندية والاتحادات والمدرسة والأهالي لصقل المواهب مشيدا بالدور الكبير للأندية المشاركة في المهرجان واتحاد كرة اليد. وفي السياق ذاته، أعرب أمين سر الاتحاد قايد العدواني عن سعادته بالحضور الكبير لذوي اللاعبين، مما يدل على اهتمامهم بمستقبل أبنائهم، كما أن المشاركة الكبيرة من الأندية تدل على حرص الجميع على رفع المستوى الفني والعناية باللاعبين في مراحل سنية مبكرة، مما ينعكس عليهم بالإيجاب وعلى المنتخبات الوطنية ولعبة اليد.