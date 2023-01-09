أكد المحاضر الدولي لكرة اليد البحريني د.نبيل طه أن الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم يسير في الطريق الصحيح لإعداد جيل جديد ليكون نواة جيدة للمنتخبات الوطنية في العديد من الألعاب وليس كرة اليد فقط.



جاء ذلك خلال زيارته للاتحاد، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم فيصل المقصيد، ونائب الرئيس وليد عايش، والأمين العام د.أحمد الحمدان، والأمين العام المساعد د.علي الضاحي، ورئيس اللجنة الفنية لكرة اليد بنات بالاتحاد سمحة العجمي.



وقال طه: اطلعت على استراتيجية «مواهبنا في مدارسنا» التي وضعها مسؤولو الاتحاد وأعتقد أنها استراتيجية متميزة لاحتوائها على العديد من الجوانب العلمية والتعليمية والفنية والتي تأتي ضمن رؤية مستقبلية كون الرياضة المدرسية هي البداية الصحيحة لدعم الأندية والمنتخبات باللاعبين الموهوبين الذين يحتاجون إلى رعاية، وهذا ما يحققه القائمون على الاتحاد المدرسي، مشيرا إلى أن كل عمل جيد يحتاج إلى الوقت حتى يظهر ويحقق النتائج التي يتطلع لها الجميع بجانب أن كل عمل مميز يحتاج إلى نوعية وما يتوافر في الاستراتيجية العلمية.



وفي السياق نفسه، بين وليد عايش أن زيارة د.نبيل طه للاتحاد والاجتماع بالمسؤولين يعد دعما حقيقيا لمجلس إدارة الاتحاد وكل اللجان العاملة نظرا لخبرته الطويلة في المجال الرياضي والذي يأتي في مقدمة المحاضرين الدوليين ليس على المستوى الخليجي، ولكن على المستويين الآسيوي والدولي، مضيفا: الزيارة جاءت من باب سعي الاتحاد إلى تطوير الكوادر التدريبية والإدارية وإشادة د.نبيل طه بالخطوات التي أقبل عليها الاتحاد تعد دافعا كبيرا لكل الكوادر على تحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في مصلحة الرياضة الكويتية.