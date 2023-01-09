أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن تركيا دفعت بمطالب لا تستطيع السويد ولا يمكنها قبولها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».



وقال كريسترسون خلال مؤتمر حول الدفاع والأمن بحضور الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: «تركيا تؤكد أننا نفذنا ما تعهدنا القيام به، لكنها تقول أيضا إنها تريد أمورا لا نستطيع ولا نريد تلبيتها».



وأضاف: «نحن على قناعة بأن تركيا ستتخذ قرارا، ولا نعرف متى تحديدا». وأكد أن القرار يعتمد على السياسة الداخلية التركية، بالإضافة إلى «قدرة السويد على إظهار جديتها».



من جهته، أكد وزير الخارجية الفنلندي على هامش المؤتمر، مجددا أن بلاده ستنضم إلى الحلف تزامنا مع جارتها.



وقال بيكا هافيستو لصحافيين: «فنلندا ليست في عجلة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لدرجة أننا لا نستطيع انتظار حصول السويد على الموافقة».



وكان وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو قد قال في نهاية ديسمبر الفائت إن ستوكهولم اتخذت «تدابير إيجابية» لكن أنقرة تنتظر «خطوات كبيرة أخرى» لسحب اعتراضها على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).