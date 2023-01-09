بدأت أبحاث في مدينة بشمال شرق اليابان بشأن توليد الكهرباء من الثلوج، وذلك بهدف تأمين مصدر للطاقة المتجددة لمواجهة الانقطاع المحتمل للطاقة. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مدينة اوموري، التي تشهد هطول ثلوج كثيفا سنويا، بدأت في إجراء تجربة في حمام سباحة في مدرسة ابتدائية مهجورة في ديسمبر الماضي لاستكشاف إمكانية إنتاج الكهرباء من خلال استغلال فرق درجة الحرارة بين الثلوج المخزنة والهواء المحيط به.



وتدرس شركة فورت كورب لتكنولوجيا المعلومات الناشئة وجامعة إليكترو للاتصالات في طوكيو تشغيل توربين بطاقة مولدة من خلال تبريد السائل بالثلوج المخزنة، ثم بعد ذلك تبخيره من خلال حرارة الهواء المحيط. ويشار إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الثلوج المخزنة جذب الانتباه مؤخرا بصفته مصدر طاقة صديقا للبيئة ومنخفض التكاليف وآمنا.