قال مسؤول يقود جهود إغاثة بولاية أسترالية إن طائرات هيليكوبتر تابعة للجيش نقلت المئات من تجمعات عزلتها فيضانات عارمة في شمال غرب البلاد، مشيرا إلى أن المياه تغطي الأفق بأكمله في بعض المناطق.



وبدأت الأزمة في منطقة كيمبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة بولاية أستراليا الغربية الأسبوع الماضي جراء عاصفة مدارية سابقة صاحبها هطول غزير للأمطار.



وقال ستيفن داوسون وزير خدمات الطوارئ بالولاية للصحافيين في بيرث عاصمة أستراليا الغربية «المياه في كل مكان». وأضاف «يكابد الناس في كيمبرلي فيضانات كانت لا تتجاوز احتمالية حدوثها الـ 1%.. إنها الأسوأ في أستراليا الغربية». وذكر أن مياه الفيضانات طمرت مساحات تصل لخمسين كيلومترا في بعض المناطق وأنها «تغطي الأفق بأكمله». وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إن الفيضانات أدت إلى عزل بلدات.