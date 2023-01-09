قال الأمير هاري، في واحدة من سلسلة من المقابلات قبل نشر مذكراته التي من المقرر أن تصدر الشهر الجاري، إنه بكى مرة واحدة فقط بعد وفاة والدته، ووصف ذلك بمشاعر الذنب. وأشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» إلى حديث الأمير هاري في المقابلة التي تم بثها على قناة «آي تي في» البريطانية في التاسعة مساء أمس الأحد، عن عدم قدرته على إظهار أي مشاعر عند لقاء المعزين بعد وفاة والدته، الأميرة ديانا، في عام 1997.



وخلال المقابلة الترويجية لسيرته الذاتية، اعترف الأمير هاري بأنه شعر «ببعض الذنب» عندما كان يسير بين الحشود المتجمعة خارج قصر كينسينجتون، وقال إن المرة الوحيدة التي بكى فيها كانت عند دفن والدته.



وفي المقابلة التي أجراها معه توم برادبي، قال هاري: «لقد بكيت مرة واحدة، عند الدفن، وأنت تعلم أنني أوضحت بالتفصيل (في المذكرات) مدى غرابة الأمر وكيف كان لدي بعض الشعور بالذنب، وأعتقد أن ويليام كان لديه الشعور نفسه أيضا، خلال السير خارج قصر كينسينجتون».



وأضاف هاري: «كان هناك 50 ألف باقة ورد لأمنا، وكنا نصافح الناس ونبتسم».



وأضاف هاري: «لقد شعر كل شخص أنه يعرف والدتنا، بينما أقرب شخصين لها وأكثر شخصين أحبتهما لم يكونا قادرين على إظهار مشاعرهما، خلال تلك اللحظة».