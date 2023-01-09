اعتقلت وزارة الداخلية السورية، الفتى المتهم بقتل عبدالعزيز القاسم مدير مدرسة عبد المعين قطرميز في حماة.



وقالت الوزارة في منشور على «فيسبوك»، إن فرع الأمن الجنائي في حماة وبالتنسيق مع قسم شرطة الحميدية، ألقى القبض على القاتل أمس الأول.



وأكدت أن «الجاني (غازي. م) من مواليد العام 2007، اعترف بإقدامه على دخول المدرسة بقصد قتل المغدور حيث قام بطعنه عدة طعنات ما أدى لوفاته». لافتة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.



وكانت مديرية التربية في حماة، نعت أمس الأول الأستاذ عبدالعزيز القاسم (57 عاما) مدير المدرسة الواقعة في حي القصور، الذي قضى نحبه، متأثرا بجراح أصيب بها إثر تلقيه عدة طعنات.



وأثارت الجريمة استياء كبيرا خصوصا في الجهاز التعليمي، بعد تكرر حوادث الاعتداء على معلمين ومديري مدارس، لكن وزير التربية دارم طباع قال ان الجريمة جنائية ولا علاقة لها بقطاع التعليم، وان الجاني ليس من طلاب المدرسة كما سبق وتحدثت عدة مصادر.