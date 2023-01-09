في إطار التعاون بين جمعية إنسان الخيرية وبين وزارة الشؤون الاجتماعية ، أقام القطاع العلمي في الجمعية برنامج تدريبي للمرشدين في إدارة التوعية والإرشاد التابعة للوزارة، وذلك في القاعة التدريبية في مقر جمعية إنسان الخيرية في منطقة حطين.



وبدأ الأسبوع التدريبي الأول للمرشدين العاملين في دور الرعاية، والجدير بالذكر أن هذ الموسم التدريبي يمتد لأربعة أيام من يوم الأحد 8 - 1 - 2023م إلى يوم الأربعاء 11 - 1 - 2023م تقام خلاله أربع دورات مختلفة من قبل أربع مدربين متخصصين في مجال التربية والتعليم والإدارة والقيادة، وقد تمت هذه الدورة



ومن جهته، صرح مدير عام جمعية إنسان الخيرية مبارك سالم العازمي قائلا:



"تأتي هذه البرامج والدورات في سياق رؤية الجمعية في الارتقاء بالقيم والعلم، وتوجه الجمعية في تقوية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية، والقيام بالمسؤولية المجتمعية للجمعية، ومن خلال توجيهات مجلس إدارة جمعية إنسان برئاسة الشيخ د عثمان محمد الخميس والتي يؤكد فيها دور الجمعية في تحقيق الشراكات مع الجهات الحكومية ودعمها ببرامج التدريب والتعليم التي ترتقي بالمجتمع بكافة شرائحه.



وبهذه المناسبة، تقدم العازمي مدير عام جمعية إنسان بالشكر إلى القائمين على العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والإخوة في إدارة التوعية والإرشاد على ثقتهم في جميعة إنسان، والتي تمخضت عن علاقة استراتيجية من مبنتية على التعاون المشترك، متطلعاً إلى مزيد من الإنجازات التي يمكن تحقيقها لصالح المجتمع الكويتي.



وأشار العازمي: "الشكر موصول كذلك إلى فريق عمل جمعية إنسان الخيرية على الجهد الواضح والعمل المضني الذي يقومون به في سبيل تقديم يد الخير والعطاء إلى المحتاجين، كما نثمن دور الداعمين والمتبرعين على ثقتهم في مؤسستنا واعتبارنا شريك أساسي في دعم الأعمال الإنسانية والمبادرات التدريبية والتعليمية".



وقد شارك في الأسبوع التدريبي عدد من المدربين والمحاضرين الأكاديميين من ذوي الكفاءة والخبرة. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الجمعية من أجل الوقوف الى جانب المجتمع وتدريب كوادره وشبابه ، وكذلك تماشياً مع رؤية الجمعية لدعم العلم وغرس الثقافة والأخلاق الحميدة التي تتماشى مع مجتمعنا،لمعرفة المزيد حول أنشطتنا المجتمعية ومشاريعنا الخيرية، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني insan.org.kw أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لدينا @insankw أو من خلال التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء لدينا عبر رقم هاتف ... أو مراسلتنا على البريد الالكتروني [email protected]