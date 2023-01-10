

باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بحجب 268 موقعا إلكترونياً خلال عام 2022، كما قامت برفع الحجب عن 30 موقعا إلكترونيا فقط خلال الفترة نفسها.



وحول أسباب حجب تلك المواقع، لفت البيان أن 193 موقعا إلكترونيا تم حجبها نتيجة التعدي على حق الملكية الفكرية والنشر وهو ما يمثل 68% من إجمالي تلك المواقع، كما تم حجب 52 موقعا إلكترونيا لعدم التزامهم بالقوانين الموضوعة في الكويت ومبادئ الدين الإسلامي وهو ما يمثل 20% من إجمالي حجم المواقع التي تم حجبها.



وأضافت الإحصائية انه تم حجب 23 موقعا لأسباب مختلفة منها وجود برمجيات خبيثة وحدوث عمليات تصيد إلكتروني بها ومحتويات غير ملائمة للمتصفح، ووجود عمليات نصب واحتيال ومخالفة الآداب العامة وعدم الالتزام بحقوق النشر.



في سياق متصل، كشفت الهيئة أن «فيسبوك» تصدر منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استهلاكا لسعات الإنترنت خلال الربع الرابع من 2022 يليه «تويتر» ثم تطبيق «تمبلر»، بينما حل تطبيق «إنستغرام» في المرتبة الرابعة، يليه تطبيق فكونتكت الذي جاء خامسا.

وحول منصات الفيديو والبث الحي الأكثر استهلاكا لسعات الإنترنت في الفترة نفسها من العام الماضي، تصدر «تيك توك» تلك التطبيقات متفوقا على تطبيقي «يوتيوب» و«نتفليكس» اللذين حلا في المرتبتين الثانية والثالثة تواليا، بينما حل تطبيق تويتش في المرتبة الرابعة قبل تطبيق تويتر فيديو والذي حل خامسا.



ولفتت الى أن بليزرد جيمس أكثر الألعاب استهلاكا لسعات الانترنت خلال الفترة نفسها من العام الماضي متفوقة على فالفيس ستيم سيرفيس التي حلت في المرتبة الثانية قبل روبلوكس التي جاءت ثالثا، بينما جاءت بلايستيشن في المرتبة الرابعة متفوقة على فالفيس ستيم داونلود التي جاءت خامسا.