أكد الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م.عبدالمطلب معرفي أن ترقية الشركة من السوق الرئيسي إلى السوق الأول في بورصة الكويت، هي خطوة تتوج المسار الريادي للشركة والتي توضح نجاحها في توفير المتطلبات للترقية، سواء من حجم التداول أو القيمة الرأسمالية، ومواكبتها للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت، وهذا الأمر الذي يؤكد بوضوح ثقة المساهمين والمستثمرين في سهم الشركة التجارية العقارية.



وأضاف معرفي أن من أهم شروط الترقية من السوق الرئيسي إلى السوق الأول أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة التجارية العقارية 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل، وذلك لكل سنة من السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية، وهو ما نجحت التجارية القيام به من خلال أعمالها القائمة والمستمرة على جذب المستثمرين.