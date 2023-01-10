اختتم الأولمبياد الخاص الكويتي مسابقات ألعاب القوى لذوى الإعاقة الذهنية التي أقيمت الاسبوع الماضي برعاية الهيئة العامة للرياضة ومشاركة 67 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 جهة من الأندية والمدارس والمؤسسات.



وبحضور نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم ورئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوى ونائب رئيس مجلس إدارة نادى الطموح هدى الخالدي وأمين السر العام صديقة الأنصاري وعضو مجلس إدارة النادي فهد السهلي تم تكريم الفائزين، حيث أشاد الهزيم بالمستوى الفني والتنظيمي وأجواء المسابقات وجهود الأولمبياد الخاص لتهيئة البيئة الملائمة لهذه الشريحة من أبنائنا.



من جانبها، أكدت الزواوى حرص الأولمبياد الخاص على إقامة هذه المسابقات لمنح فرصة ممارسة الرياضة لأبنائنا وبناتنا، بالإضافة إلى اكتشاف العناصر المميزة لضمهم الى صفوف المنتخب الوطني وتأهيلهم للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في برلين يونيو المقبل.



وفي النتائج النهائية للبطولة لمسابقة 50 متر جري، فقد حصل على المركز الأول من فئة الشباب كل من حسين كرم من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية يوسف الجودر والمجموعة الثالثة عبدالعزيز نصرالله. وضمن منافسات البنات بالفئة ذاتها، حصلت نور الابراهيم على المركز الأول نور بالمجموعة الأولى وآيات الطليحي بالمجموعة الثانية. وبمسابقة 100 متر جري شباب، حصل زياد المعتوق على المركز الأول من المجموعة الأولى، فيما حصل ناصر الهاشمي من المجموعة الثانية ومحمد الحناوي من المجموعة الثالثة إضافة إلى فوز مريم الهندي بمسابقة 100 متر لفئة البنات. وفي مسابقة (دفع الجلة) شباب، نال المركز الأول معجب المعجب من المجموعة الاولى وعثمان يعقوب من المجموعة الثانية وعلي دشتي من المجموعة الثالثة وعلي الشيرازي من المجموعة، فيما نالت زهراء صرخوه المركز الأول بفئة البنات من المجموعة الأولى وعائشة مهدي من المجموعة الثانية.