تستضيف جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) بطولة «Brands League 2023» لكرة القدم، المخصصة لأصحاب العلامات التجارية على مستوى الكويت، والتي ستقام طوال 10 أيام، ابتداء من 7 حتى 16 الجاري. وشهد اليوم الأول من مواجهات دور المجموعات منافسات حماسية، ومستويات فنية عالية لأغلب الفرق المشاركة، وغزارة تهديفية بلغت 48 هدفا في المباريات الثماني التي أقيمت على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، كما شهد اليوم الثاني من البطولة تنافسا كبيرا بين الفرق، حيث تم تسجيل 32 هدفا.



أهم الشركات الراعية



وتشارك AUM كشريك استراتيجي في دوري العلامات التجارية، الذي يشهد مشاركة 32 فريقا، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الـ 16.



ويرعى البطولة مجموعة متميزة من الشركات منها: بنك بوبيان، الشركة الكويتية لخدمات الطيران، شركة أطياب المرشود، مجموعة البابطين للسيارات، شركة زين للاتصالات، الهيئة العامة للشباب والرياضة، برج الحمرا، جريدة «الأنباء»، شركة اليسرة فاشن، شركة جوين.



أجواء تنافسية



تميزت البطولة بمشاركة فرق عدد من الشركات ومن مختلف القطاعات، منها على سبيل المثال لا الحصر: معهد الكويت للأبحاث العلمية، شركة اليسرة فاشن، جريدة «الراي»، شركة الزياني، جريدة «النهار»، جريدة «الأنباء»، شركة طلبات، جريدة «السياسة»، شركة أطياب المرشود، جريدة «الجريدة»، وفريق جامعة AUM المستضيفة للبطولة، ومعظم الجامعات المحلية.



نتائج اليوم الأول



شهد اليوم الأول فوز فريق معهد الكويت للأبحاث العلمية على نظيره عصير تايم بنتيجة 4-0. كما تفوقت الجامعة الدولية على كلية القانون الكويتية العالمية بنتيجة 3-0 ضمن مواجهات المجموعة الأولى. واحتل فريق جامعة الشرق الأوسط الأمريكية صدارة المجموعة الثانية بالفوز على نظيره فريق الزياني بنتيجة 6-1. وضمن ذات المجموعة، تغلب فريق الجامعة العربية المفتوحة على فريق جريدة القبس بنتيجة 12-0. وفي مواجهات المجموعة الثالثة، فاز فريق اليسرة للأغذية على نظيره كلية القانون الكويتية العالمية بنتيجة 3-0. وتخطى فريق جامعة الكويت نظيره فريق «طلبات» بنتيجة 4-2. وفاز فريق أطياب المرشود الذي لعب فيه لاعب كرة القدم السابق فهد الأنصاري على فريق كلية ألجونكوين الكندية بنتيجة 6-2. وتغلب فريق تصميم على الجامعة الدولية بنتيجة 4-1، في مواجهات المجموعة الرابعة.



أداء فني متميز للفرق المشاركة



وأشاد المدير الرياضي في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية ليام أوبراين بالمستوى الفني الرفيع الذي شهده اليوم الأول، وقال: «سعدت بالأداء الفني لأغلب الفرق المشاركة، ويبدو أنها تحضرت جيدا لأفضل مشاركة ممكنة في البطولة، مما سيجعل من الصعب التكهن بهوية الفرق التي ستتأهل للأدوار الإقصائية. كما أن هناك العديد من اللاعبين المشاركين الذين يتمتعون بقدر عال من المهارة الفردية». وأكد ليام أوبراين أن فريق جامعة الشرق الأوسط الأمريكية قد تحضر بدوره بأفضل صورة ممكنة. وأضاف: «نسعى لإحراز المركز الأول في أي بطولة نشارك فيها. وهدفنا الرئيسي في «براندز ليغ 2» التأهل للمباراة النهائية. وسوف نتعامل مع البطولة بحسب مراحلها. نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في دوري العلامات التجارية الثاني، على أن تكون بطولة يسعد بها جميع المشاركين».



نتائج مباريات اليوم الثاني



وفي اليوم الثاني بدور المجموعات حقق حامل لقب النسخة الأولى فريق جريدة «الأنباء» على فريق كلية ألجونكوين الكندية بنتيجة 6-3 ضمن منافسات المجموعة السابعة.



وفي منافسات المجموعة الخامسة، تغلب فريق جريدة الراي على نظيره جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) بنتيجة 5-2، وضمن المجموعة ذاتها، تفوق فريق شركة هازار على جامعة الكويت بنتيجة 7-1، وأحرز فريق شركة زين للاتصالات فوزا رائعا على شركة «بيور شوال» بـ 3 أهداف للاشيء ضمن مواجهات المجموعة السادسة، فيما جاءت نتيجة المباراة الثانية لذات المجموعة سلبية بعد تعادل دون أهداف بين فريقي جريدة النهار و«ديليفرو».



وجاءت مواجهة الجامعة العربية المفتوحة مع جريدة السياسة متكافئة في المجموعة السابعة، وغلب عليها الطابع الدفاعي في أغلب فتراتها، لتنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، وفي آخر مواجهتين في اليوم الثاني، تغلب فريق «تواق» على نظيره فريق الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» بهدفين دون رد، بينما فاز فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا على جريدة الجريدة بنتيجة 4-1، ضمن مواجهات المجموعة الثامنة.



معرض على هامش البطولة



هذا، وتزينت ساحات AUM بمجموعة كبيرة من البوثات للشركات الراعية والمشاركة في النسخة الثانية من Brands League، منها على سبيل المثال لا الحصر: بنك بوبيان، الشركة الكويتية لخدمات الطيران، شركة زين للاتصالات، مجموعة البابطين للسيارات، شركة أطياب المرشود، شركة اليسرة فاشن، شركة الزياني، شركة الغانم للسيارات، شركة جوين وغيرها. كما استعرضت الشركات منتجاتها للجمهور الذي حضر لمتابعة مباريات الدوري في المعرض المقام على هامش البطولة.



مسرح وفعاليات وشاشات لمتابعة «خليجي 25»



كما تم تجهيز مسرح لإقامة فعاليات متنوعة وحضور العديد من الفرق الموسيقية، بالإضافة إلى شاشات عرض كبيرة للجمهور والفرق المشاركة لنقل مباريات كأس الخليج 25 المقامة في البصرة للراغبين في متابعتها خلال سير منافسات الدوري.