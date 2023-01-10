هادي العنزي



تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي القرين إلى الدور الثاني في الدوري العام لكرة السلة، بعد تغلبه على التضامن 75-52 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول في الجولة الأخيرة للدوري العام، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.



وفي مواجهة ثانية، تغلب الصليبخات على اليرموك 89-78، ليرفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة، فيما وصل اليرموك إلى النقطة الـ 11.



وجاء تأهل القرين إلى الدور الثاني بعد وصوله إلى 16 نقطة، لينضم إلى أندية الكويت وكاظمة والقادسية التي ضمنت تأهلها قبل الجولة الأخيرة للدوري، وتبقى مقعدان فقط يتنافس عليهما أندية الجهراء والعربي والصليبخات، حيث يكفي «الجهراوية» الفوز على النصر في المواجهة التي تجمعهما غدا لضمان مقعد في الدور الثاني، فيما ينتظر الصليبخات نتيجة مباراة العربي والشباب، التي أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس، ففي حال فوز الأخضر يتساوى مع الصليبخات بالنقاط (15 نقطة)، ليحسم المتأهل منهما فارق النقاط (ما له وما عليه)، أما في حال خسارة العربي فسيكمل الصليبخات «الستة الكبار».

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الأولى في الترتيب العام لدوري الدمج للمنافسة على اللقب، بحيث يقام بينها دوري من قسمين، على أن تتأهل الفرق الأربعة إلى الدور قبل النهائي للبطولة، لتلعب بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات.