

أقر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، في بيان لوكالة فرانس برس، بـ«تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم» تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زين الدين زيدان، مقدما له «اعتذارا شخصيا».



وقال لو غريت «ولدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح».



وردا على سؤال حول ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الاول لتدريب المنتخب في حال عدم التجديد لديدييه ديشان، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لو غريت «زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحبا يا سيد، لا تقلق، أبحث عن ناد آخر، لقد توصلت إلى اتفاق مع ديشان؟».



أدى ذلك الى انتقادات لاذعة من كيليان مبابي ووزيرة الرياضة، وآخرها من ريال مدريد الاسباني الذي قاده زيدان كمدرب الى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018. وقال النادي الملكي في بيان امس «يستنكر نادي ريال مدريد التعليقات المؤسفة التي أدلى بها لو غريت بشأن زيدان، أحد أكبر أساطير الرياضة في العالم».



وغرد مبابي، بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف نهائي 2022 الذي سجل فيه هاتريك، عبر حسابه على تويتر «زيدان هو فرنسا، لا نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة».



من جهتها، طالبت وزير الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا بالاعتذار من زيدان وغردت على تويتر «تصريحات بعيدة عن الواقع مرة أخرى، وهذه المرة مع عدم احترام مخز، يؤلمنا جميعا، لأسطورة كرة القدم والرياضة».